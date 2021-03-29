Более 102 миллионов прививок от COVID-19 сделали в Китае

Короткая ссылка
Более 102 миллионов прививок от коронавирусной инфекции сделали в Китае.

«По состоянию на 27 марта в Китае сделано уже 102,417 миллиона прививок от COVID-19», — приводит РИА Новости сообщение государственного комитета по вопросам здравоохранения.

Власти Китая ранее одобрили для массового использования четыре вакцины, включая три инактивированные.

Ранее сообщалось, что доклад международной группы экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по поездке в китайскую Ухань для исследования происхождения коронавируса написан, его выпуск планируется в ближайшие дни.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить