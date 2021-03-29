Более 102 миллионов прививок от COVID-19 сделали в Китае

Более 102 миллионов прививок от коронавирусной инфекции сделали в Китае.

«По состоянию на 27 марта в Китае сделано уже 102,417 миллиона прививок от COVID-19», — приводит РИА Новости сообщение государственного комитета по вопросам здравоохранения.

Власти Китая ранее одобрили для массового использования четыре вакцины, включая три инактивированные.

Ранее сообщалось, что доклад международной группы экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по поездке в китайскую Ухань для исследования происхождения коронавируса написан, его выпуск планируется в ближайшие дни.