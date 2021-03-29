В ВМС США прокомментировали блокировку Суэцкого канала

Блокировка движения в Суэцком канале, приостановленного из-за севшего на мель контейнеровоза Ever Given, влияет на транзит кораблей США.

Об этом сообщает The Hill со ссылкой на официального представителя ВМС Центрального командования ВС США и Пятого флота ВМС США Ребекку Рибарич.

«Мы не будем говорить о конкретных последствиях для (военных) операций. Суэцкий канал является важным узким проходом, и чем дольше будет заблокировано судоходство, тем большее влияние это окажет на транзиты гражданских судов и кораблей. Тем не менее у нас есть альтернативные возможности для смягчения последствий и поддержки проведения наших операций в зоне ответственности Центрального командования при продолжительной блокировке (канала)», — отметила представитель американских ВМС.

Ранее сообщалось, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси распорядился разгрузить контейнеровоз Ever Given, который перекрыл Суэцкий канал.