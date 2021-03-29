В Чехии выявлен новый штамм коронавируса

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В Чехии выявлен новый штамм коронавирусной инфекции.

Как сообщает ТАСС, новый штамм был выявлен сотрудниками лаборатории Elisabeth Pharmacon в городе Брно, проводящей тестирование на коронавирус. 

Незафиксированная ранее мутация, согласно медикам, не является более опасной, чем британский или южноафриканский штаммы вируса. Ее исследования продолжаются.

Ранее сообщалось, что за последние сутки во Франции было зафиксировано 13 новых случаев заболевания новым штаммом коронавируса, который распространяется в регионе Бретань на северо-западе страны.

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