В Индийском океане начались совместные учения Индии и США

В Индийском океане начались совместные учения ВМС Индии и США в сопровождении военной авиации, сообщила пресс-служба индийских военно-морских сил.

«В целях укрепления координации и совместимости во время манёвров «Малабар-2020» фрегат индийских ВМС Shivalik и самолёт дальней морской разведки P-8I приняли участие в прохождении авианосной ударной группы ВМС США во главе с авианосцем Theodore Roosevelt в восточной части Индийского океана», — говорится в сообщении.

Истребители Индии отработали с ВМС США воздушный перехват и оборону.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин посетил Индию для переговоров по укреплению военного сотрудничества.