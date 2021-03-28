В Индийском океане начались совместные учения Индии и США
- Reuters
«В целях укрепления координации и совместимости во время манёвров «Малабар-2020» фрегат индийских ВМС Shivalik и самолёт дальней морской разведки P-8I приняли участие в прохождении авианосной ударной группы ВМС США во главе с авианосцем Theodore Roosevelt в восточной части Индийского океана», — говорится в сообщении.
In a #first, enhancing #Jointmanship, #IndianAirForce fighters were also included in the Exercise affording #IAF an opportunity to practice Air Interception / Air Defence with @USNavy close to Indian Coast (2/2).#NavalCooperation@IAF_MCC@USNavypic.twitter.com/vi4CwbIoXz— SpokespersonNavy (@indiannavy) March 28, 2021
Истребители Индии отработали с ВМС США воздушный перехват и оборону.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин посетил Индию для переговоров по укреплению военного сотрудничества.