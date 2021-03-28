В Индийском океане начались совместные учения Индии и США

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В Индийском океане начались совместные учения ВМС Индии и США в сопровождении военной авиации, сообщила пресс-служба индийских военно-морских сил.
В Индийском океане начались совместные учения Индии и США
  • Reuters

«В целях укрепления координации и совместимости во время манёвров «Малабар-2020» фрегат индийских ВМС Shivalik и самолёт дальней морской разведки P-8I приняли участие в прохождении авианосной ударной группы ВМС США во главе с авианосцем Theodore Roosevelt в восточной части Индийского океана», — говорится в сообщении.

Истребители Индии отработали с ВМС США воздушный перехват и оборону.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин посетил Индию для переговоров по укреплению военного сотрудничества.

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