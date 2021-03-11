Глава Пентагона посетит Индию

Министр обороны США Ллойд Остин на следующей неделе посетит Индию и обсудит со своим коллегой Раджнатхом Сингхом укрепление военного сотрудничества. Об этом сообщили в пресс-службе Пентагона.

Reuters

«Ллойд Остин встретится в Индии с министром обороны и другими представителями высокого ранга, отвечающими за вопросы национальной безопасности», — приводит ТАСС сообщение. Как уточняется, стороны обсудят укрепление военного партнёрства и продвижение сотрудничества для обеспечения «свободного, процветающего и открытого Индо-Тихоокеанского региона». Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что лидеры Соединённых Штатов, Индии, Японии и Австралии 12 марта проведут переговоры в видеоформате.