Глава Пентагона посетит Индию
- Reuters
«Ллойд Остин встретится в Индии с министром обороны и другими представителями высокого ранга, отвечающими за вопросы национальной безопасности», — приводит ТАСС сообщение.
Как уточняется, стороны обсудят укрепление военного партнёрства и продвижение сотрудничества для обеспечения «свободного, процветающего и открытого Индо-Тихоокеанского региона».
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что лидеры Соединённых Штатов, Индии, Японии и Австралии 12 марта проведут переговоры в видеоформате.