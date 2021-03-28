Власти США завершают обзор «агрессивных» действий России

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Власти США завершают обзор «агрессивных» действий России, за которые Москва столкнётся с последствиями, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в эфире CNN.
Власти США завершают обзор «агрессивных» действий России
  • Reuters

«Мы повсеместно видим различные примеры российской агрессии. И президент чётко дал понять, что эти действия повлекут за собой последствия. Мы завершаем обзор кибератаки на нас через (компанию. — RT) Solar Winds, вмешательства в выборы, применения химического оружия при попытке убить Алексея Навального — мы уже высказывались и принимали меры в связи с этим, — вознаграждения за американских военнослужащих в Афганистане. Будут последствия и (будет заплачена. — RT) цена», — сказал американский дипломат, его слова приводит ТАСС.

Ранее Блинкен включил Россию в список стран, которые представляют собой «военные угрозы» для Запада.

Также среди таких стран он назвал Китай, Иран и КНДР.

При этом американский госсекретарь заявил, что сферы, где возможно сотрудничество США с Россией, не помешают Вашингтону и его союзникам противостоять «агрессии» Москвы.

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