Власти США завершают обзор «агрессивных» действий России, за которые Москва столкнётся с последствиями, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в эфире CNN.

«Мы повсеместно видим различные примеры российской агрессии. И президент чётко дал понять, что эти действия повлекут за собой последствия. Мы завершаем обзор кибератаки на нас через (компанию. — RT) Solar Winds, вмешательства в выборы, применения химического оружия при попытке убить Алексея Навального — мы уже высказывались и принимали меры в связи с этим, — вознаграждения за американских военнослужащих в Афганистане. Будут последствия и (будет заплачена. — RT) цена», — сказал американский дипломат, его слова приводит ТАСС.

Ранее Блинкен включил Россию в список стран, которые представляют собой «военные угрозы» для Запада.

Также среди таких стран он назвал Китай, Иран и КНДР.

При этом американский госсекретарь заявил, что сферы, где возможно сотрудничество США с Россией, не помешают Вашингтону и его союзникам противостоять «агрессии» Москвы.