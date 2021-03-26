Блинкен: общие интересы не помешают США противостоять России
- Reuters
«Мы понимаем, что могут быть сферы, где на основе взаимных интересов мы всё ещё можем работать вместе», — заявил Блинкен.
По его словам, Россия и США могут найти пути для совместной работы в вопросе контроля над вооружениями.
«Но это не помешает нам сплочённо и решительно действовать вместе с нашими союзниками, когда Россия совершает агрессивные действия», — добавил американский госсекретарь.
Ранее Блинкен заявил, что НАТО и США подтвердили свою заинтересованность в диалоге с Россией по стратегической стабильности.