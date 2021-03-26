Блинкен: общие интересы не помешают США противостоять России

Сферы, где возможно сотрудничество США с Россией, не помешают Вашингтону и его союзникам противостоять «агрессии» Москвы. Такое мнение выразил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу Euronews.

«Мы понимаем, что могут быть сферы, где на основе взаимных интересов мы всё ещё можем работать вместе», — заявил Блинкен.

По его словам, Россия и США могут найти пути для совместной работы в вопросе контроля над вооружениями.

«Но это не помешает нам сплочённо и решительно действовать вместе с нашими союзниками, когда Россия совершает агрессивные действия», — добавил американский госсекретарь.

Ранее Блинкен заявил, что НАТО и США подтвердили свою заинтересованность в диалоге с Россией по стратегической стабильности.