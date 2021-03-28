Володин назвал победы России причинами санкций со стороны Запада

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил мнение, что победы Российской Федерации в разных областях становятся причинами санкций, целью которых является сдерживание развития страны.

«Там, где мы выигрываем, нашими конкурентами делается всё, чтобы победа не работала на Российскую Федерацию. Во всех сферах. Глядя на это, понимаешь, что все санкции в экономике, претензии в политике, обвинения в допинге появляются по одной простой причине: страна стала развиваться. Удары наносятся по всему, что способствует повышению нашей конкурентоспособности», — написал Володин в Telegram.

По его словам, эффективность политической системы России вызывает обвинения в «недемократических решениях», а достижениям в российской экономике пытаются помешать запретами на поставку энергоресурсов России в Европу.

Это же касается ситуации с пандемией, из-за которой в Европе и других странах «умирают сотни тысяч человек» без возможности сделать прививки и получить необходимую медицинскую помощь, отметил он.

«Блокируются поставки и производство российской вакцины в европейских странах. Свою же не поставляют либо продают за большие деньги, тем самым удерживая за собой монополию на фармрынке», — добавил спикер Госдумы.

Любые победы и успехи России будут блокироваться, констатировал он.

«Будут использоваться санкции и другие инструменты в виде обвинений, вмешательства в выборы и многое другое с целью остановить развитие России», — говорится в заявлении.

4 марта официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила о политике сдерживания в отношении России со стороны коллективного Запада во главе с США.