Володин назвал победы России причинами санкций со стороны Запада

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил мнение, что победы Российской Федерации в разных областях становятся причинами санкций, целью которых является сдерживание развития страны.
Володин назвал победы России причинами санкций со стороны Запада
  • Reuters

«Там, где мы выигрываем, нашими конкурентами делается всё, чтобы победа не работала на Российскую Федерацию. Во всех сферах. Глядя на это, понимаешь, что все санкции в экономике, претензии в политике, обвинения в допинге появляются по одной простой причине: страна стала развиваться. Удары наносятся по всему, что способствует повышению нашей конкурентоспособности», — написал Володин в Telegram.

По его словам, эффективность политической системы России вызывает обвинения в «недемократических решениях», а достижениям в российской экономике пытаются помешать запретами на поставку энергоресурсов России в Европу.

Это же касается ситуации с пандемией, из-за которой в Европе и других странах «умирают сотни тысяч человек» без возможности сделать прививки и получить необходимую медицинскую помощь, отметил он.

«Блокируются поставки и производство российской вакцины в европейских странах. Свою же не поставляют либо продают за большие деньги, тем самым удерживая за собой монополию на фармрынке», — добавил спикер Госдумы.

Любые победы и успехи России будут блокироваться, констатировал он.

«Будут использоваться санкции и другие инструменты в виде обвинений, вмешательства в выборы и многое другое с целью остановить развитие России», — говорится в заявлении.

4 марта официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила о политике сдерживания в отношении России со стороны коллективного Запада во главе с США.

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