Посол Польши высказался об энергетическом сотрудничестве с Россией

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Польша не отказывается от энергетического сотрудничества с Россией, заявил польский посол в Москве Кшиштоф Краевский в интервью Интерфаксу. По словам дипломата, для российских компаний не должно быть проблемой предоставление взаимовыгодных предложений.
Посол Польши высказался об энергетическом сотрудничестве с Россией
  • Reuters

«Польша не отказывается от энергетического сотрудничества. Россия — крупный экспортёр, работающий на глобальном рынке. Наш подход по-прежнему будет основываться на глубоком анализе коммерческих выгод в сочетании с рациональным взглядом на надёжность поставок и их направлений», — сказал посол.

Краевский напомнил, что Польша интенсивно работает над развитием газовой инфраструктуры, реализуя, например, строительство газопровода Baltic Pipe, газовые соединения с Литвой и со Словакией и расширение терминала СПГ в Свиноуйсьце, «что позволяет импортировать газ практически из каждого уголка мира».

Ранее главы МИД Польши и Украины написали обращение к американскому президенту с просьбой «использовать все средства» для того, чтобы помешать завершению проекта «Северный поток — 2».

Они отметили, что Россия «использовала одно из самых мощных орудий — зависимость соседей от энергоснабжения, особенно от природного газа».

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