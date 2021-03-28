Газета в ФРГ написала о российских устройствах на немецких подлодках

Немецкие военные подводные лодки оснащены навигационными устройствами, которые разработаны российской компанией, сообщает издание Bild am Sonntag.

Отмечается, что Германия начала сотрудничество с российской компанией «Транзас» в 2005 году, при канцлере Герхарде Шредере около 100 кораблей ВМФ ФРГ были оснащены новыми навигационными системами.

Позднее Германия выбрала систему Transas Navi-Sailor 4000 для современных немецких подлодок U 35.

Согласно данным газеты, «Транзас» был основан в Санкт-Петербурге в 1990 году, компания работает как в военном, так и в гражданском секторах.

Ранее Госдепартамент США внёс Россию в список стран, с которыми полностью запрещён экспорт и импорт оружия.