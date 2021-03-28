Дебаты в ЕС об отмене перехода на летнее время отложены из-за пандемии

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Дебаты в Евросоюзе об отмене перехода на летнее время отложены из-за пандемии, заявила представитель министерства транспорта и коммуникаций Финляндии Мариа Раутавирта.

«Дебаты о переходе на летнее время были отложены, отчасти из-за пандемии коронавируса», — цитирует РИА Новости Раутавирта.

По её словам, данный вопрос не стоял на повестке дня этой весной.

Предложение все еще ожидает рассмотрения Советом ЕС.

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