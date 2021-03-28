Дебаты в ЕС об отмене перехода на летнее время отложены из-за пандемии

Дебаты в Евросоюзе об отмене перехода на летнее время отложены из-за пандемии, заявила представитель министерства транспорта и коммуникаций Финляндии Мариа Раутавирта.