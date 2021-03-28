Венесуэла обвинила Колумбию в защите бегущих через границу боевиков

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МИД Венесуэлы обвинил Колумбию в военной поддержке повстанцев, которые бегут на колумбийскую территорию от венесуэльской армии.

«Армия противостоит и изгоняет из Венесуэлы колумбийские нерегулярные вооруженные группы, они бегут в Колумбию, где их никто не останавливает и не противостоит им», — написал глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса в своём Twitter.

По его словам, Богота направляет войска в эту зону для защиты повстанцев.

Ранее стало известно, что двое военных Венесуэлы погибли, несколько ранены в результате столкновений с вооружёнными группами из Колумбии.

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