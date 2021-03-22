Двое военных Венесуэлы погибли при столкновении с группами из Колумбии

Короткая ссылка
Двое военных Венесуэлы погибли, несколько ранены в результате столкновений с вооружёнными группами из Колумбии.
Двое военных Венесуэлы погибли при столкновении с группами из Колумбии
  • Reuters

«Вооружённые силы сообщают, что… 21 марта произошли столкновения с вооружёнными колумбийскими группами… в штате Апуре. В результате был нейтрализован один из главарей… пойманы 32 человека, было разрушено шесть лагерей и конфискованы оружие, амуниция, взрывчатка, военное снаряжение, автомобили и наркотики», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Вооружённых сил Венесуэлы.

В ходе столкновений погибли двое солдат и были ранены несколько военных Венесуэлы, им оказывается медицинская помощь.

Осенью 2020 года венесуэльский президент Николас Мадуро предупредил, что в Колумбии готовятся «более 1 тыс. боевиков», которые планируют «саботировать политический и избирательный климат» в стране.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить