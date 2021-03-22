Двое военных Венесуэлы погибли при столкновении с группами из Колумбии

Двое военных Венесуэлы погибли, несколько ранены в результате столкновений с вооружёнными группами из Колумбии.

«Вооружённые силы сообщают, что… 21 марта произошли столкновения с вооружёнными колумбийскими группами… в штате Апуре. В результате был нейтрализован один из главарей… пойманы 32 человека, было разрушено шесть лагерей и конфискованы оружие, амуниция, взрывчатка, военное снаряжение, автомобили и наркотики», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Вооружённых сил Венесуэлы.

В ходе столкновений погибли двое солдат и были ранены несколько военных Венесуэлы, им оказывается медицинская помощь.

Осенью 2020 года венесуэльский президент Николас Мадуро предупредил, что в Колумбии готовятся «более 1 тыс. боевиков», которые планируют «саботировать политический и избирательный климат» в стране.