Секретарь СБ Армении прокомментировал отношения с Турцией

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Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что необходимо скорректировать подходы к отношениям с Турцией.

«Если мы идём на разблокирование региона, то в наших подходах должны быть определённые корректировки, и мы в этом направлении работаем», — цитирует РИА Новости слова Григоряна в интервью Общественному телевидению Армении в ответ на вопрос, считает ли Ереван Турцию вражеским государством.

По его словам, однозначно утверждать, что от Турции не исходит никакой угрозы, было бы неверно.

Он отметил, что общие процессы в регионе открывают и другие возможности.

Ранее стало известно, что Госдепартамент США выделит $150 тыс. на укрепление партнёрских отношений Вашингтона и Еревана.

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