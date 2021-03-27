Террористы совершили 15 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии

Контр-адмирал Александр Карпов, заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии, заявил, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили 15 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в САР.

«В идлибской зоне деэскалации зафиксировано 15 обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (в том числе по данным сирийской стороны — 15 обстрелов), из них в провинции Идлиб — семь обстрелов, в провинции Латакия — два обстрела, в провинции Алеппо — три обстрела, в провинции Хама — три обстрела», — цитирует РИА Новости Карпова.

Ранее в российском Центре по примирению враждующих сторон назвали число беженцев, вернувшихся в Сирию с июля 2018 года.

* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.