В очереди на проход через Суэцкий канал собралось 276 судов
- Reuters
«127 судов ждут своей очереди на якорной стоянке в порту Суэца (юг), 42 пришвартованы в районе Исмаилии у Большого горького озера, которое расположено между северной и южной частями Суэцкого канала, 107 стоят на якорной стоянке в Порт-Саиде (север)», — сообщило агентство.
23 марта десятки судов оказались заблокированы в районе Суэцкого канала после того, как один из крупнейших в мире контейнеровозов Ever Given сел на мель, перекрыв фарватер.
Как сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, контейнеровоз может быть снят с мели уже 27 марта.