В очереди на проход через Суэцкий канал собралось 276 судов

Из-за блокировки Суэцкого канала уже 276 судов стоят в очереди на проход, сообщило судовое агентство Египта Leth Agencies.

«127 судов ждут своей очереди на якорной стоянке в порту Суэца (юг), 42 пришвартованы в районе Исмаилии у Большого горького озера, которое расположено между северной и южной частями Суэцкого канала, 107 стоят на якорной стоянке в Порт-Саиде (север)», — сообщило агентство.

23 марта десятки судов оказались заблокированы в районе Суэцкого канала после того, как один из крупнейших в мире контейнеровозов Ever Given сел на мель, перекрыв фарватер.

Как сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, контейнеровоз может быть снят с мели уже 27 марта.