В Египте уточнили число жертв и пострадавших из-за ЧП с поездами

В результате столкновения пассажирских поездов в египетской провинции Сохаг, по последней информации, погибли 19 человек, ещё 185 пострадали, сообщaет Extra News со ссылкой на главу Минздрава Египта Халу Заид.

Первоначально сообщалось о 32 погибших и 66 пострадавших.

Как уточнила министр, около 20 человек после ЧП находились в состоянии комы и по ошибке было сообщено об их смерти.

В настоящее время из 185 пострадавших 90 человек уже выписаны, ещё 30 будут выписаны в ближайшее время.

Ранее президент России Владимир Путин направил соболезнования лидеру Египта Абделю Фаттаху ас-Сиси в связи с гибелью людей в результате столкновения пассажирских поездов.

26 марта в Египте столкнулись два пассажирских поезда. По предварительной версии, авария произошла из-за того, что неизвестные привели в действие стоп-кран в одном из поездов.