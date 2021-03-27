Путин выразил соболезнования Египту в связи со столкновением поездов

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями лидеру Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси в связи с гибелью более 30 человек в результате столкновения пассажирских поездов.

«Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — приводит текст телеграммы пресс-служба Кремля.

26 марта в египетской провинции Сохаг столкнулись два пассажирских поезда, в результате чего по меньшей мере 32 человека погибли и ещё 66 пострадали.

По предварительной версии, авария произошла из-за того, что неизвестные привели в действие стоп-кран в одном из поездов.