Замминистра обороны России Фомин посетил военный парад в Мьянме

Замминистра обороны России Александр Фомин и члены Общественного совета при Минобороны посетили парад в честь 76-й годовщины образования Вооружённых сил Мьянмы, который прошёл в столице страны Нейпьидо.

В торжественных мероприятиях также приняли участие военные атташе стран АСЕАН и партнёров по диалогу.

По плацу торжественным маршем прошли около 8 тыс. военнослужащих, были представлены почти 200 единиц военной техники и 45 единиц вертолётов и самолётов, в том числе российского производства.

Днём образования Вооружённых сил Мьянмы (Тамадо) считается дата освобождения республики от японского милитаризма, отметили в российском оборонном ведомстве.

«Визит российской делегации является ответным шагом на посещение главнокомандующим Вооружёнными силами Мьянмы в 2020 году юбилейного парада Победы в Москве», — говорится в сообщении министерства, поступившем в распоряжение RT.

26 марта стало известно, что в Нейпьидо прошли переговоры замминистра обороны Александра Фомина с председателем Государственного административного совета, главнокомандующим Вооружёнными силами Мьянмы старшим генералом Мин Аунг Хлайном.