Замминистра обороны России Фомин посетил военный парад в Мьянме
В торжественных мероприятиях также приняли участие военные атташе стран АСЕАН и партнёров по диалогу.
По плацу торжественным маршем прошли около 8 тыс. военнослужащих, были представлены почти 200 единиц военной техники и 45 единиц вертолётов и самолётов, в том числе российского производства.
Днём образования Вооружённых сил Мьянмы (Тамадо) считается дата освобождения республики от японского милитаризма, отметили в российском оборонном ведомстве.
«Визит российской делегации является ответным шагом на посещение главнокомандующим Вооружёнными силами Мьянмы в 2020 году юбилейного парада Победы в Москве», — говорится в сообщении министерства, поступившем в распоряжение RT.
26 марта стало известно, что в Нейпьидо прошли переговоры замминистра обороны Александра Фомина с председателем Государственного административного совета, главнокомандующим Вооружёнными силами Мьянмы старшим генералом Мин Аунг Хлайном.