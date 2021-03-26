Замминистра обороны Фомин провёл переговоры с главнокомандующим ВС Мьянмы
Об этом сообщили в Минобороны России. Визит делегации — ответный шаг на посещение главнокомандующим ВС Мьянмы в 2020 году парада Победы в Москве.
Как заявил Фомин, Мьянма — надёжный союзник и стратегический партнёр России в Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом.
По его словам, Москва придерживается стратегической линии на активизацию отношений между двумя странами.
Участники переговоров положительно оценили двусторонние отношения в военной области и подтвердили стремление максимально эффективно задействовать наработанный потенциал для углубления сотрудничества.
Ранее начальник Главного управления международного военного сотрудничества генерал-лейтенант Александр Кшимовский рассказал о приоритетных задачах военной дипломатии.