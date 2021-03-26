Замминистра обороны Фомин провёл переговоры с главнокомандующим ВС Мьянмы

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В городе Нейпьидо прошли переговоры замминистра обороны России генерал-полковника Александра Фомина с председателем Государственного административного совета, главнокомандующим Вооружёнными силами Мьянмы старшим генералом Мин Аунг Хлайном.

Об этом сообщили в Минобороны России. Визит делегации — ответный шаг на посещение главнокомандующим ВС Мьянмы в 2020 году парада Победы в Москве.

Как заявил Фомин, Мьянма — надёжный союзник и стратегический партнёр России в Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом.

По его словам, Москва придерживается стратегической линии на активизацию отношений между двумя странами.

Участники переговоров положительно оценили двусторонние отношения в военной области и подтвердили стремление максимально эффективно задействовать наработанный потенциал для углубления сотрудничества.

Ранее начальник Главного управления международного военного сотрудничества генерал-лейтенант Александр Кшимовский рассказал о приоритетных задачах военной дипломатии.

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