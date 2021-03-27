Двое погибли и восемь человек пострадали в результате стрельбы в США
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Как передаёт телеканал WAGM, в результате первого инцидента со стрельбой у побережья были ранены восемь человек.
Затем произошла стрельба в окрестностях, полицейский применил оружие, в результате скончался один человек.
Кроме того, ещё один человек погиб в результате стрельбы, не связанной с предыдущими инцидентами.
В рамках расследования задержаны несколько подозреваемых, их причастность к стрельбе проверяется.
Ранее сообщалось, что несколько человек пострадали в результате стрельбы в американском штате Вирджиния.