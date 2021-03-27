Двое погибли и восемь человек пострадали в результате стрельбы в США

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Двое погибли и ещё восемь человек пострадали в результате нескольких инцидентов со стрельбой в городе Вирджиния-Бич (штат Вирджиния) на юго-востоке США, сообщил глава городской полиции Пол Ньюдигейт.
Двое погибли и восемь человек пострадали в результате стрельбы в США
  • © Global Look Press

Как передаёт телеканал WAGM, в результате первого инцидента со стрельбой у побережья были ранены восемь человек.

Затем произошла стрельба в окрестностях, полицейский применил оружие, в результате скончался один человек.

Кроме того, ещё один человек погиб в результате стрельбы, не связанной с предыдущими инцидентами.

В рамках расследования задержаны несколько подозреваемых, их причастность к стрельбе проверяется.

Ранее сообщалось, что несколько человек пострадали в результате стрельбы в американском штате Вирджиния.

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