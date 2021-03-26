Посольство в ФРГ ответило на заявления польского дипломата о России

Посольство России в Германии прокомментировало заявление посла Польши в ФРГ Анджея Пшилебски, который в интервью RND призывал свернуть проект «Северный поток — 2» и заявил о необходимости ослабить Россию.

«Такая воинственная риторика и откровенно враждебный тон дипломата вызывают разочарование и недоумение», — говорится в сообщении диппредставительства.

В посольстве считают, что «исполнение русских песен и просмотр российских фильмов ничему не научили» польского дипломата.

Также в российской дипмиссии подчеркнули, что у России нет планов нападать на кого-либо.

«Военные расходы Российской Федерации формируются на основе принципа необходимой достаточности для обеспечения надежной обороноспособности стран. К слову, они в 24 раза меньше совокупных военных расходов стран НАТО», — заявили в посольстве.

В сообщении говорится, что это не Россия, а страны НАТО продвигают свои ударные силы на восток.

«В отношении призывов «ослабить Россию», остановив Северный поток — 2», вынуждены напомнить, что объём поставок российского газа определяется прежде всего потребностью стран ЕС», — отмечается в заявлении.

Посольство подчеркнуло, что срыв проекта трубопровода не сократит продажи российского газа, а лишь перенаправит потоки углеводородов по другим маршрутам.

«В этом, видимо, и заключается истинная цель Варшавы», — считают в диппредставительстве.

Ранее европарламентарий от Франции Матильда Андруэ (фракция «Идентичность и демократия») подняла вопрос о необходимости противостоять введённым США санкциям против газопровода «Северный поток — 2» и защитить экономические интересы ЕС.