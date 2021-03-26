Эксперт прокомментировала ситуацию с Суэцким каналом

Генеральный директор компании «Инфотэк-Консалт» доктор экономических наук Тамара Канделаки прокомментировала ситуацию с Суэцким каналом.

«Когда заключается контракт на поставку сырья (нефти, нефтепродуктов — любого), то грузоотправитель берёт на себя обязательство доставить товар к определённому сроку. Дальше у него в контракте заложено понятие «демередж». «Демередж» означает задержку, он платит штрафные санкции за то, что он задержал доставку груза», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, каким будет размер штрафных санкций, предсказать нельзя, так как для этого нужно пересмотреть все контракты.

Со своей стороны, главный редактор интернет-издания «Морской бюллетень» Михаил Войтенко в беседе со «Взглядом» напомнил, что Ever Given — одно из крупнейших в мире судов.

«Оно гигантское и к тому же полностью загруженное. Контейнеровоз хоть и не шёл полным ходом, но сильная инерция воткнула его в берег канала на мелководье. Настолько тяжёлое ЧП такого рода произошло впервые», — отметил эксперт.

По его мнению, инцидент не приведёт к расширению канала и многие суда уже пошли в обход.

Ранее аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков прокомментировал ситуацию в Суэцком канале.