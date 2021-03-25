Эксперт оценил ситуацию в Суэцком канале

Аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков прокомментировал ситуацию в Суэцком канале.

Об этом сообщает oilcapital.ru.

По прогнозу Юшкова, в ближайшие дни контейнеровоз Ever Given сдвинут с места и канал вновь станет судоходным.

«Сейчас настроения на рынке формируются новостями о возможной третьей волне коронавируса, многие страны вводят ещё более жёсткий карантин. Кроме того, изначально нефть была переоценена, она не могла стоить $70 за баррель с точки зрения баланса спроса и предложения. История с Суэцким каналом только немножко сдержит процесс коррекции», — считает эксперт.

Ранее главный редактор интернет-издания «Морской бюллетень» Михаил Войтенко в беседе со «Взглядом» прокомментировал ситуацию в Суэцком канале.