Эксперт оценил ситуацию в Суэцком канале

Короткая ссылка
Аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков прокомментировал ситуацию в Суэцком канале.
Эксперт оценил ситуацию в Суэцком канале
  • Reuters

Об этом сообщает oilcapital.ru.

По прогнозу Юшкова, в ближайшие дни контейнеровоз Ever Given сдвинут с места и канал вновь станет судоходным.

«Сейчас настроения на рынке формируются новостями о возможной третьей волне коронавируса, многие страны вводят ещё более жёсткий карантин. Кроме того, изначально нефть была переоценена, она не могла стоить $70 за баррель с точки зрения баланса спроса и предложения. История с Суэцким каналом только немножко сдержит процесс коррекции», — считает эксперт.

Ранее главный редактор интернет-издания «Морской бюллетень» Михаил Войтенко в беседе со «Взглядом» прокомментировал ситуацию в Суэцком канале.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить