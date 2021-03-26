В МИД России прокомментировали ситуацию на Корейском полуострове
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Она сообщила, что Россия следит за развитием ситуации на Корейском полуострове, «которая в последнее время осложнилась в связи с проведением США и Республикой Корея очередных военных манёвров и осуществлением КНДР ракетных пусков».
«В создавшихся условиях призываем все вовлечённые стороны проявлять сдержанность и серьёзно задуматься над негативными последствиями дальнейшей эскалации напряжённости в регионе», — цитирует РИА Новости Захарову.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что ведомство призывает стороны отказаться от наращивания военной активности и гонки вооружений на Корейском полуострове.