В МИД России прокомментировали ситуацию на Корейском полуострове

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию на Корейском полуострове.

Она сообщила, что Россия следит за развитием ситуации на Корейском полуострове, «которая в последнее время осложнилась в связи с проведением США и Республикой Корея очередных военных манёвров и осуществлением КНДР ракетных пусков».

«В создавшихся условиях призываем все вовлечённые стороны проявлять сдержанность и серьёзно задуматься над негативными последствиями дальнейшей эскалации напряжённости в регионе», — цитирует РИА Новости Захарову.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что ведомство призывает стороны отказаться от наращивания военной активности и гонки вооружений на Корейском полуострове.