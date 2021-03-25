Лавров призвал отказаться от военной эскалации на Корейском полуострове

МИД России призывает стороны отказаться от наращивания военной активности и гонки вооружений на Корейском полуострове. Об этом заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

«Подчеркнули важность усилий по поддержанию в Северо-Восточной Азии, включая, конечно же, Корейский полуостров, мирной стабильной обстановки, что подразумевает отказ сторон от продолжения гонки вооружений и наращивания военной активности в любых формах», — приводит РИА Новости его слова по итогам переговоров с главой МИД Южной Кореи Чон Ый Ёном.

Лавров также отметил, что российская сторона выступает за скорейшее возобновление переговорного процесса между сторонами для прочного урегулирования «всего комплекса проблем этого региона».

Ранее глава российского МИД произнёс приветственное слово на церемонии открытия Года взаимных обменов между Российской Федерацией и Республикой Корея.