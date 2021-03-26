Захарова прокомментировала заявление Борреля о России
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Она отметила, что «никаким опасным, агрессивным соседом Россия в историческом контексте никогда не была».
«Подобные заявления являются не только оскорбительными, не только не соответствующими действительности — они являются дезинформационными», — цитирует РИА Новости Захарову.
Представитель МИД заявила, что «эта конфронтационная риторика... должна уйти, она должна остаться в прошлом, и это вопрос не только взаимодействия Брюсселя и Москвы, Евросоюза и России — эта конфронтационная риторика наносит удар намного более разрушительный, нежели они об этом могут даже предположить, по западному реноме, в качестве некого лидера, в качестве некого производителя смыслов, потому что все прекрасно понимают».
Ранее Боррель назвал Россию «опасным соседом», но призвал сохранить открытыми каналы связи для решения вопросов, представляющих взаимный интерес.