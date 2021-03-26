Захарова прокомментировала заявление Борреля о России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля, назвавшего Россию «опасным соседом».

Она отметила, что «никаким опасным, агрессивным соседом Россия в историческом контексте никогда не была».

«Подобные заявления являются не только оскорбительными, не только не соответствующими действительности — они являются дезинформационными», — цитирует РИА Новости Захарову.

Представитель МИД заявила, что «эта конфронтационная риторика... должна уйти, она должна остаться в прошлом, и это вопрос не только взаимодействия Брюсселя и Москвы, Евросоюза и России — эта конфронтационная риторика наносит удар намного более разрушительный, нежели они об этом могут даже предположить, по западному реноме, в качестве некого лидера, в качестве некого производителя смыслов, потому что все прекрасно понимают».

Ранее Боррель назвал Россию «опасным соседом», но призвал сохранить открытыми каналы связи для решения вопросов, представляющих взаимный интерес.