Захарова прокомментировала заявление Борреля о России

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля, назвавшего Россию «опасным соседом».
Захарова прокомментировала заявление Борреля о России
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Она отметила, что «никаким опасным, агрессивным соседом Россия в историческом контексте никогда не была».

«Подобные заявления являются не только оскорбительными, не только не соответствующими действительности — они являются дезинформационными», — цитирует РИА Новости Захарову.

Представитель МИД заявила, что «эта конфронтационная риторика... должна уйти, она должна остаться в прошлом, и это вопрос не только взаимодействия Брюсселя и Москвы, Евросоюза и России — эта конфронтационная риторика наносит удар намного более разрушительный, нежели они об этом могут даже предположить, по западному реноме, в качестве некого лидера, в качестве некого производителя смыслов, потому что все прекрасно понимают».

Ранее Боррель назвал Россию «опасным соседом», но призвал сохранить открытыми каналы связи для решения вопросов, представляющих взаимный интерес.

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