Байден заявил о намерении сотрудничать с ЕС по России и Китаю
«Президент выразил желание работать вместе по общим внешнеполитическим интересам, включая КНР и Россию», — говорится в сообщении.
Кроме того, Байден отметил необходимость продолжения взаимодействия США и ЕС по Турции, Южному Кавказу, Восточной Европе и Западным Балканам
Американский лидер также подтвердил свою приверженность «активизации отношений США и ЕС».
«Он (Байден. — RT) заявил, что в интересах США, чтобы ЕС был сильным», — добавили в Белом доме.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам переговоров с госсекретарём США Энтони Блинкеном заявил, что США и Евросоюз договорились координировать действия в отношении России.