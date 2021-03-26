В Госдепе прокомментировали отношения США и Германии

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Американский госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу Euronews заявил, что разногласия по проекту газопровода «Северный поток — 2» не повлияют на отношения между США и Германией.
В Госдепе прокомментировали отношения США и Германии
  • Reuters

По слова Блинкена, Германия является одним из ближайших союзников и партнёров США.

«Тот факт, что у нас есть разногласия из-за «Северного потока — 2», и они реальны, не влияет и не повлияет на партнёрство и отношения в целом», — отметил госсекретарь.

Он подчеркнул, что Вашингтон считает проект «плохой сделкой для Европы».

Ранее Блинкен заявил, что Соединённые Штаты предупредили Германию, что компании, задействованные в строительстве газопровода «Северного потока — 2», могут подпасть под американские санкции. 

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