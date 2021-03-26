ЕС планирует стать крупнейшим производителем вакцин от COVID-19

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Евросоюз планирует стать к лету лидером по производству вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам онлайн-саммита ЕС.
ЕС планирует стать крупнейшим производителем вакцин от COVID-19
  • Reuters

«Европа станет к лету континентом, который производит самое большое количество вакцин от коронавируса», — цитирует ТАСС Макрона.

По его словам, в кампании по вакцинации населения в ЕС имело место отставание, но «сейчас его удалось наверстать».

«ЕС сможет производить достаточное количество доз, чтобы обеспечить свой коллективный иммунитет», — добавил французский лидер.

Он подчеркнул, что Европа является единственным континентом, у которого «есть своя стратегия и своя дипломатия в области вакцин».

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия всё ещё не может достичь цели по обеспечению своевременного доступа к вакцинам от коронавируса для граждан Евросоюза.

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