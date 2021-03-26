ЕС планирует стать крупнейшим производителем вакцин от COVID-19
- Reuters
«Европа станет к лету континентом, который производит самое большое количество вакцин от коронавируса», — цитирует ТАСС Макрона.
По его словам, в кампании по вакцинации населения в ЕС имело место отставание, но «сейчас его удалось наверстать».
«ЕС сможет производить достаточное количество доз, чтобы обеспечить свой коллективный иммунитет», — добавил французский лидер.
Он подчеркнул, что Европа является единственным континентом, у которого «есть своя стратегия и своя дипломатия в области вакцин».
Ранее сообщалось, что Еврокомиссия всё ещё не может достичь цели по обеспечению своевременного доступа к вакцинам от коронавируса для граждан Евросоюза.