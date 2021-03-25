Турция заявила о начале переговоров с Россией о закупке «Спутника V»

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Турция начала предварительные переговоры с Россией о закупке вакцины от коронавируса «Спутник V», заявил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.
Турция заявила о начале переговоров с Россией о закупке «Спутника V»
  • Reuters

«Мы начали предварительные переговоры о поставке «Спутника V». После завершения испытаний, когда будет выяснено, что вакцина пригодна к применению, она может быть закуплена для массового использования», — цитирует главу Минздрава РИА Новости.

По его словам, к концу мая в страну поступит в общей сложности 100 млн доз вакцин. В первую очередь речь идёт о китайской СoronaVac и американо-германской Pfizer/BioNTech.

В феврале Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что рассматривает возможность локализации производства «Спутника V» в Турции.

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