Британский парламент продлил на полгода закон о борьбе с коронавирусом

Парламент Великобритании на шесть месяцев продлил действие принятого год назад закона о расширении полномочий властей страны по борьбе с пандемией.

Как сообщает Sky News, закон, в частности, наделяет полицию полномочиями по контролю за соблюдением гражданами карантинных мер и устанавливает штрафы для нарушителей.

Парламент также поддержал предложения правительства по постепенному ослаблению ограничений.

Отмечается, что продление действия закона до сентября не означает продления на такой же срок мер по борьбе с COVID-19. На данный момент правительство рассчитывает снять все основные ограничения к концу июня.

Ранее сообщалось, что все приезжающие в Великобританию должны будут два раза сдать тест на коронавирус.