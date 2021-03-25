Британский парламент продлил на полгода закон о борьбе с коронавирусом

Короткая ссылка
Парламент Великобритании на шесть месяцев продлил действие принятого год назад закона о расширении полномочий властей страны по борьбе с пандемией.
Британский парламент продлил на полгода закон о борьбе с коронавирусом
  • Reuters

Как сообщает Sky News, закон, в частности, наделяет полицию полномочиями по контролю за соблюдением гражданами карантинных мер и устанавливает штрафы для нарушителей.

Парламент также поддержал предложения правительства по постепенному ослаблению ограничений.

Отмечается, что продление действия закона до сентября не означает продления на такой же срок мер по борьбе с COVID-19. На данный момент правительство рассчитывает снять все основные ограничения к концу июня.

Ранее сообщалось, что все приезжающие в Великобританию должны будут два раза сдать тест на коронавирус.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить