МИД России пообещал ответить на санкции Канады

Россия в ближайшее время примет ответные меры на введённые Канадой санкции, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

«Мы открыты для честного взаимоуважительного диалога, но на враждебные действия и персональные санкции будем отвечать жёстко и последовательно. Планируем принять ответные меры уже в ближайшее время», — говорится в её комментарии.

Ранее Министерство иностранных дел Канады объявило о введении санкций против девяти российских официальных лиц в связи с «ухудшением ситуации с правами человека».

В Кремле эти меры назвали незаконными и пообещали предпринять ответные шаги.