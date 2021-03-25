МИД России пообещал ответить на санкции Канады
- globallookpress.com
Об этом сообщает пресс-служба МИД.
«Мы открыты для честного взаимоуважительного диалога, но на враждебные действия и персональные санкции будем отвечать жёстко и последовательно. Планируем принять ответные меры уже в ближайшее время», — говорится в её комментарии.
Ранее Министерство иностранных дел Канады объявило о введении санкций против девяти российских официальных лиц в связи с «ухудшением ситуации с правами человека».
В Кремле эти меры назвали незаконными и пообещали предпринять ответные шаги.