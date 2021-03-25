Таиланд сокращает карантин для приезжающих в страну до десяти дней

C 1 апреля карантин для въезжающих в Таиланд сократится до десяти дней.

«Государственный карантин для тайских и иностранных туристов будет сокращён с 14 до десяти дней начиная с 1 апреля», — сообщает газета Bangkok Post.

За это время их дважды протестируют на коронавирус: первый раз в период с третьего по пятый день, второй — на девятый или десятый день.

Как сообщает издание, исключение составляют граждане из стран, в которых обнаружены мутации коронавирусной инфекции, например из ЮАР или Бразилии. Приезжающим оттуда придётся проходить двухнедельный карантин.

Кроме того, правительство Таиланда упростило правила нахождения на карантине, разрешив путешественникам покидать свои номера для посещения фитнес-клубов или бассейнов, а также для занятий спортом на свежем воздухе. Туристам позволено самостоятельно приобретать продукты в разрешённых магазинах и ресторанах на территории гостиниц.

Как сообщает Bloomberg, международным туристам разрешено провести карантин в гостиницах, расположенных в следующих провинциях: Паттайя, Чиангмай в предгорьях Гималаев, Краби, Пхукет, Самуи, Тау, Пханган.

Ранее сообщалось, что власти Таиланда сократят срок карантина для приезжающих иностранцев, сделавших прививку от коронавируса, с 14 дней до недели.