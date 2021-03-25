Германия выдала России двух обвиняемых

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Германия выдала России граждан Словакии и Украины, обвиняемых в ДТП и мошенничестве.
Германия выдала России двух обвиняемых
  • РИА Новости

«Добиться выдачи обвиняемых удалось благодаря большому объёму проделанной работы, тесному взаимодействию с германскими коллегами, а также оперативному представлению Генеральной прокуратурой запрашиваемых германской стороной дополнительных сведений и гарантий. Федеральной службе исполнения наказаний и Национального центрального бюро Интерпола МВД поручено доставить обоих обвиняемых на территорию России», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Генпрокуратуры.

Один из них — гражданин Словакии Димитрий Леоненко, обвиняемый в России в гибели человека в ДТП, которое произошло в марте 2017 года. В сентябре 2020 года его задержали в Германии.

Германия также удовлетворила запрос об экстрадиции гражданина Украины Виталия Почепы, обвиняемого в мошенничестве. 

Ранее сообщалось, что из Австрии в Россию экстрадируют Бориса Мазо, обвиняемого в многомиллионных хищениях средств Эрмитажа.

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