В МИД России оценили сроки разблокировки судов в Суэцком канале

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В МИД России предупредили, что разблокировка движения через Суэцкий канал может занять недели.
В МИД России оценили сроки разблокировки судов в Суэцком канале
  • Reuters

«Египет — движение через Суэцкий канал остаётся перекрытым из-за аварии 23 марта контейнеровоза Ever Given, разблокировка может занять несколько недель», — говорится в сообщении в Twitter департамента ситуационно-кризисного центра МИД.

Ранее сообщалось, что российский спутник «Канопус В» снял из космоса севшее на мель судно Ever Given.

23 марта десятки судов оказались заблокированы в районе Суэцкого канала после того, как один из крупнейших в мире контейнеровозов Ever Given сел на мель, перекрыв фарватер.

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