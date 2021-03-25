В МИД России оценили сроки разблокировки судов в Суэцком канале
- Reuters
«Египет — движение через Суэцкий канал остаётся перекрытым из-за аварии 23 марта контейнеровоза Ever Given, разблокировка может занять несколько недель», — говорится в сообщении в Twitter департамента ситуационно-кризисного центра МИД.
Ранее сообщалось, что российский спутник «Канопус В» снял из космоса севшее на мель судно Ever Given.
23 марта десятки судов оказались заблокированы в районе Суэцкого канала после того, как один из крупнейших в мире контейнеровозов Ever Given сел на мель, перекрыв фарватер.