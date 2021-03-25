Российский спутник снял заблокированный Суэцкий канал
- Reuters
«Суперконтейнеровоз Ever Given сел на мель в южной части Суэцкого канала. Снимок сделан спутником «Канопус В» орбитальной группировки «Роскосмоса», — написал в своём Telegram-канале глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
Он прикрепил к посту фотографию.
23 марта десятки судов оказались заблокированы в районе Суэцкого канала после того, как один из крупнейших в мире контейнеровозов Ever Given сел на мель, перекрыв фарватер.
На Суэцком канале ведутся работы по снятию с мели 400-метрового контейнеровоза Ever Given. Авария произошла из-за плохой видимости во время песчаной бури. Экипаж судна не справился с управлением. Сообщается, что работы могут продлиться несколько дней. В операции участвуют восемь буксиров.