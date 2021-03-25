Российский спутник снял заблокированный Суэцкий канал

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Российский спутник «Канопус В» снял из космоса севшее на мель в Суэцком канале судно Ever Given, из-за чего тот оказался заблокирован.
Российский спутник снял заблокированный Суэцкий канал
  • Reuters

«Суперконтейнеровоз Ever Given сел на мель в южной части Суэцкого канала. Снимок сделан спутником «Канопус В» орбитальной группировки «Роскосмоса», — написал в своём Telegram-канале глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Он прикрепил к посту фотографию.

23 марта десятки судов оказались заблокированы в районе Суэцкого канала после того, как один из крупнейших в мире контейнеровозов Ever Given сел на мель, перекрыв фарватер.

На Суэцком канале ведутся работы по снятию с мели 400-метрового контейнеровоза Ever Given. Авария произошла из-за плохой видимости во время песчаной бури. Экипаж судна не справился с управлением. Сообщается, что работы могут продлиться несколько дней. В операции участвуют восемь буксиров.

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