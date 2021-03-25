В Госдуме рассказали о консультациях с Антоновым
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«Сегодня состоялось закрытое заседание комитета по международным делам с участием чрезвычайного и полномочного посла России в Соединённых Штатах Америки Анатолия Ивановича Антонова», — цитирует РИА Новости Слуцкого.
Он сообщил, что «состоялся чрезвычайно подробный, глубокий обмен мнениями по всем реалиям сегодняшней двусторонней повестки российско-американских отношений».
Антонов после заседания комитета Госдумы по международным делам, которое прошло в закрытом режиме, прокомментировал отношения Москвы и Вашингтона.
21 марта Антонов прибыл из США в российскую столицу.
Посол заявлял, что в Москве будет проведена большая работа по анализу российско-американских отношений.