В Индии за сутки выявили более 50 тысяч случаев коронавируса

В Индии за сутки выявили 53 476 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Общее число случаев COVID-19 в стране возросло до 11 787 534.

Об этом сообщает ANI News со ссылкой на данные Министерства здравоохранения страны.

За сутки в Индии скончался 251 пациент с коронавирусом, за всё время пандемии — 160 692. Ещё 11 231 650 заболевших вылечились.

Как отмечает ТАСС, данный прирост является наибольшим в Индии с 23 октября, когда было выявлено 67 549 случаев COVID-19.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций договорился с индийской фармацевтической компанией Stelis Biopharma Pvt. Ltd. о производстве 200 млн доз вакцины «Спутник V».