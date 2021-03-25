В Индии за сутки выявили более 50 тысяч случаев коронавируса
- © REUTERS/Amit Dave
Об этом сообщает ANI News со ссылкой на данные Министерства здравоохранения страны.
За сутки в Индии скончался 251 пациент с коронавирусом, за всё время пандемии — 160 692. Ещё 11 231 650 заболевших вылечились.
Как отмечает ТАСС, данный прирост является наибольшим в Индии с 23 октября, когда было выявлено 67 549 случаев COVID-19.
Ранее Российский фонд прямых инвестиций договорился с индийской фармацевтической компанией Stelis Biopharma Pvt. Ltd. о производстве 200 млн доз вакцины «Спутник V».