Россия и Южная Корея планируют создать совместный инвестфонд

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Россия и Республика Корея обсуждают создание совместного инвестиционного фонда объёмом до $1 млрд. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Россия и Южная Корея планируют создать совместный инвестфонд
  • © РИА Новости / Владимир Трефилов

После переговоров с южнокорейским коллегой Чон Ый Ёном Лавров рассказал, что осуществляются или готовятся к реализации масштабные проекты по инвестиционному сотрудничеству двух стран на Дальнем Востоке и в арктической зоне России.

«Ведутся переговоры о создании российско-корейского инвестиционного фонда объёмом до $1 млрд», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Лавров призвал отказаться от военной эскалации на Корейском полуострове.

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