Россия и Южная Корея планируют создать совместный инвестфонд
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После переговоров с южнокорейским коллегой Чон Ый Ёном Лавров рассказал, что осуществляются или готовятся к реализации масштабные проекты по инвестиционному сотрудничеству двух стран на Дальнем Востоке и в арктической зоне России.
«Ведутся переговоры о создании российско-корейского инвестиционного фонда объёмом до $1 млрд», — цитирует его РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Лавров призвал отказаться от военной эскалации на Корейском полуострове.