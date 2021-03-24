Politico: ФРГ призвала закупить «Спутник V» на общеевропейском уровне

Германия призывает Еврокомиссию закупить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» на общеевропейском уровне, пишет Politico со ссылкой на неназванного чиновника.

«Мы попросили Еврокомиссию запустить процедуру закупки «Спутника V», — сказал представитель германских властей журналистам на брифинге в Берлине.

Он выразил надежду, что процесс подготовки закупки может начаться уже сейчас, пока европейский регулятор рассматривает заявку о разрешении использования препарата на территории ЕС.

По его словам, Берлин посчитал бы правильным, если бы переговоры начались безотлагательно.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель не исключила закупок «Спутника V» в стране, если не будет достигнуто общее решение по этому вопросу в Евросоюзе.