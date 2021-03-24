Politico: ФРГ призвала закупить «Спутник V» на общеевропейском уровне

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Германия призывает Еврокомиссию закупить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» на общеевропейском уровне, пишет Politico со ссылкой на неназванного чиновника.
Politico: ФРГ призвала закупить «Спутник V» на общеевропейском уровне
  • Reuters

«Мы попросили Еврокомиссию запустить процедуру закупки «Спутника V», — сказал представитель германских властей журналистам на брифинге в Берлине.

Он выразил надежду, что процесс подготовки закупки может начаться уже сейчас, пока европейский регулятор рассматривает заявку о разрешении использования препарата на территории ЕС.

По его словам, Берлин посчитал бы правильным, если бы переговоры начались безотлагательно.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель не исключила закупок «Спутника V» в стране, если не будет достигнуто общее решение по этому вопросу в Евросоюзе.

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