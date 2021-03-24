В Финляндии обнаружили возможный новый штамм коронавируса

В Финляндии специалисты Центральной университетской больницы Турку заявили о выявлении возможного нового штамма коронавируса, похожего на южноафриканский.

«Обнаруженный штамм не идентичен южноафриканскому, представляется, что он вновь мутировал», — цитирует сообщение ТАСС.

Отмечается, что данный штамм распространился в местном студенческом сообществе.

Никому из заболевших госпитализация не понадобилась, у всех наблюдаются лёгкие симптомы заболевания.

При этом в больнице назвали данный штамм достаточно заразным, отметив, что инфицированных среди студентов уже более 90 человек.

Ранее федеральный советник по внутренним делам, ответственный за здравоохранение Швейцарии, Ален Берсе заявил, что, согласно исследованиям, новые штаммы COVID-19, в том числе британский, оказались более смертельными, чем оригинальный вирус.