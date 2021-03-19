В Швейцарии заявили, что новые штаммы COVID-19 более смертельны

Федеральный советник по внутренним делам, ответственный за здравоохранение Швейцарии, Ален Берсе заявил, что, согласно исследованиям, новые штаммы COVID-19, в том числе британский, оказались более смертельными, чем оригинальный вирус.

«Мы долгое время думали и заявляли, что новые варианты более заразные, но не приводят к росту смертности. И у нас сейчас есть большое количество опубликованных исследований высокого качества, которые показывают иное. Они показывают, что уровень смертности превышает 50%», — приводит РИА Новости его слова.

Накануне глава европейского отделения ВОЗ Ханс Клюге заявил, что британский штамм COVID-19 стал преобладающим вариантом вируса в странах Европы.

Ранее вирусолог оценил возникновение новых штаммов коронавируса.