Эксперт прокомментировал ситуацию в Суэцком канале
- Reuters
«На данный момент судно продолжает «сидеть» в канале, в неизменной позиции поперёк фарватера», — заявил он в беседе со «Взглядом».
По его словам, на юге, непосредственно между Большим Солёным озером и Суэцем есть лишь один путепровод и его Ever Given и перегородил.
«Пока сложно прогнозировать, как скоро судно освободится — это может занять достаточно долгое время. Вместе с тем не следует придавать преувеличенного значения данному инциденту», — отметил Войтенко.
Как пояснил эксперт, если в течение ближайших суток контейнеровоз снимут с мели, то на экономике это не отразится.
«Если для операции потребуются недели или месяцы, тогда можно будет говорить о вероятном ущербе», — добавил он.
Ранее сообщалось, что танкер российского Балтийского флота столкнулся с сухогрузом под флагом Барбадоса в Суэцком заливе.