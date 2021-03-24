Эксперт прокомментировал ситуацию в Суэцком канале

Главный редактор интернет-издания «Морской бюллетень» Михаил Войтенко прокомментировал ситуацию в Суэцком канале, где контейнеровоз Ever Given сел на мель.

«На данный момент судно продолжает «сидеть» в канале, в неизменной позиции поперёк фарватера», — заявил он в беседе со «Взглядом».

По его словам, на юге, непосредственно между Большим Солёным озером и Суэцем есть лишь один путепровод и его Ever Given и перегородил.

«Пока сложно прогнозировать, как скоро судно освободится — это может занять достаточно долгое время. Вместе с тем не следует придавать преувеличенного значения данному инциденту», — отметил Войтенко.

Как пояснил эксперт, если в течение ближайших суток контейнеровоз снимут с мели, то на экономике это не отразится.

«Если для операции потребуются недели или месяцы, тогда можно будет говорить о вероятном ущербе», — добавил он.

Ранее сообщалось, что танкер российского Балтийского флота столкнулся с сухогрузом под флагом Барбадоса в Суэцком заливе.