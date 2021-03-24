Блинкен прокомментировал ситуацию с СВПД

Короткая ссылка
Государственный секретарь США Энтони Блинкен прокомментировал ситуацию с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
Блинкен прокомментировал ситуацию с СВПД
  • Reuters

«Мы заявили предельно чётко, что теперь путь для дипломатии открыт, и, когда ЕС предложил собрать всех участников Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), чтобы посмотреть, как мы можем вернуться к его исполнению, мы ответили да. Но вплоть до настоящего момента Иран предпочёл не участвовать. Так что мяч теперь на их стороне», — цитирует ТАСС Блинкена.

Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что США не планируют снимать с Ирана санкции для возвращения его за стол переговоров по СВПД.

Также сообщалось, что иранское руководство не верит обещаниям США по СВПД. Как заявил руководитель и духовный лидер Ирана Али Хаменеи, республика ждёт от Соединённых Штатов реальных действий в этом направлении.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить