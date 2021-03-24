Блинкен прокомментировал ситуацию с СВПД
- Reuters
«Мы заявили предельно чётко, что теперь путь для дипломатии открыт, и, когда ЕС предложил собрать всех участников Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), чтобы посмотреть, как мы можем вернуться к его исполнению, мы ответили да. Но вплоть до настоящего момента Иран предпочёл не участвовать. Так что мяч теперь на их стороне», — цитирует ТАСС Блинкена.
Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что США не планируют снимать с Ирана санкции для возвращения его за стол переговоров по СВПД.
Также сообщалось, что иранское руководство не верит обещаниям США по СВПД. Как заявил руководитель и духовный лидер Ирана Али Хаменеи, республика ждёт от Соединённых Штатов реальных действий в этом направлении.