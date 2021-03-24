Блинкен прокомментировал ситуацию с СВПД

Государственный секретарь США Энтони Блинкен прокомментировал ситуацию с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

«Мы заявили предельно чётко, что теперь путь для дипломатии открыт, и, когда ЕС предложил собрать всех участников Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), чтобы посмотреть, как мы можем вернуться к его исполнению, мы ответили да. Но вплоть до настоящего момента Иран предпочёл не участвовать. Так что мяч теперь на их стороне», — цитирует ТАСС Блинкена.

Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что США не планируют снимать с Ирана санкции для возвращения его за стол переговоров по СВПД.

Также сообщалось, что иранское руководство не верит обещаниям США по СВПД. Как заявил руководитель и духовный лидер Ирана Али Хаменеи, республика ждёт от Соединённых Штатов реальных действий в этом направлении.