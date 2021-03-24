Блинкен призвал НАТО модернизировать ядерный потенциал

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что НАТО необходимо модернизировать ядерный потенциал.

Об этом он сказал в ходе выступления в Брюсселе.

«Мы должны гарантировать, что наш стратегический ядерный потенциал сдерживания остаётся безопасным, защищённым и эффективным, особенно в свете модернизации (ядерного потенциала. — RT) России», — цитирует его РИА Новости.

Также американский госсекретарь заявил, что США «предпринимают шаги, направленные на дальнейшее сокращение роли ядерных вооружений» в собственной системе безопасности.

Ранее Блинкен заявил, что США намерены возобновить и оживить партнёрство в рамках альянса НАТО.