В НАТО предложили расширить число участников соглашений по вооружениям

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс выступает за разработку соглашений в сфере контроля над вооружениями, которые охватывали бы больше стран.
В НАТО предложили расширить число участников соглашений по вооружениям
  • Reuters

«Нам нужны соглашения, которые охватывают больше оружия и больше стран, таких как Китай», — цитирует его Интерфакс.

По его словам, режим контроля над вооружениями должен учитывать новые реалии. 

Также Столтенберг заявил, что все страны альянса твёрдо привержены контролю над вооружениями.

«Все страны-союзники приветствуют недавнее продление Договора об СНВ. Это должно стать началом усилий по дальнейшему укреплению международного контроля над ядерными вооружениями», — сказал он.

Глава российского МИД Сергей Лавров в декабре заявил, что США и их союзники по НАТО сделали выбор в пользу проведения курса на сдерживание России в самых агрессивных формах.

Он отмечал, что российские инициативы в сфере контроля над вооружениями повисли в воздухе.

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