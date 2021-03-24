В НАТО предложили расширить число участников соглашений по вооружениям
- Reuters
«Нам нужны соглашения, которые охватывают больше оружия и больше стран, таких как Китай», — цитирует его Интерфакс.
По его словам, режим контроля над вооружениями должен учитывать новые реалии.
Также Столтенберг заявил, что все страны альянса твёрдо привержены контролю над вооружениями.
«Все страны-союзники приветствуют недавнее продление Договора об СНВ. Это должно стать началом усилий по дальнейшему укреплению международного контроля над ядерными вооружениями», — сказал он.
Глава российского МИД Сергей Лавров в декабре заявил, что США и их союзники по НАТО сделали выбор в пользу проведения курса на сдерживание России в самых агрессивных формах.
Он отмечал, что российские инициативы в сфере контроля над вооружениями повисли в воздухе.