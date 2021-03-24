Опрос: «Спутник V» назвали самой узнаваемой вакциной

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Согласно данным опроса, проведённого британской компанией YouGov, российская вакцина от коронавируса «Спутник V» является самой узнаваемой. При этом Россия пользуется наибольшим доверием как производитель вакцин.
Опрос: «Спутник V» назвали самой узнаваемой вакциной
  • © РФПИ

Как сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), исследование было проведено в девяти странах, были опрошены более 9,4 тыс. респондентов.

По результатам опроса 54% его участников назвали Россию государством — производителем вакцины, которое вызывает наибольшее доверие. Россия опередила США и Великобританию.

«Спутник V», первая в мире зарегистрированная вакцина против коронавируса, является наиболее узнаваемой вакциной — семь из десяти опрошенных (74%) осведомлены о российской вакцине», — заявили в РФПИ.

Отмечается, что «Спутник V» является второй наиболее предпочитаемой вакциной после препарата Pfizer/BioNTech.

Ранее опрос, проведённый по заказу радио Sputnik, показал, что 26% граждан Франции хотели бы вакцинироваться препаратом от коронавируса российского производства «Спутник V».

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