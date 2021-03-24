Опрос: «Спутник V» назвали самой узнаваемой вакциной
- © РФПИ
Как сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), исследование было проведено в девяти странах, были опрошены более 9,4 тыс. респондентов.
По результатам опроса 54% его участников назвали Россию государством — производителем вакцины, которое вызывает наибольшее доверие. Россия опередила США и Великобританию.
«Спутник V», первая в мире зарегистрированная вакцина против коронавируса, является наиболее узнаваемой вакциной — семь из десяти опрошенных (74%) осведомлены о российской вакцине», — заявили в РФПИ.
Отмечается, что «Спутник V» является второй наиболее предпочитаемой вакциной после препарата Pfizer/BioNTech.
Ранее опрос, проведённый по заказу радио Sputnik, показал, что 26% граждан Франции хотели бы вакцинироваться препаратом от коронавируса российского производства «Спутник V».