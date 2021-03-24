Опрос: «Спутник V» назвали самой узнаваемой вакциной

Согласно данным опроса, проведённого британской компанией YouGov, российская вакцина от коронавируса «Спутник V» является самой узнаваемой. При этом Россия пользуется наибольшим доверием как производитель вакцин.

Как сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), исследование было проведено в девяти странах, были опрошены более 9,4 тыс. респондентов.

По результатам опроса 54% его участников назвали Россию государством — производителем вакцины, которое вызывает наибольшее доверие. Россия опередила США и Великобританию.

«Спутник V», первая в мире зарегистрированная вакцина против коронавируса, является наиболее узнаваемой вакциной — семь из десяти опрошенных (74%) осведомлены о российской вакцине», — заявили в РФПИ.

Отмечается, что «Спутник V» является второй наиболее предпочитаемой вакциной после препарата Pfizer/BioNTech.

Ранее опрос, проведённый по заказу радио Sputnik, показал, что 26% граждан Франции хотели бы вакцинироваться препаратом от коронавируса российского производства «Спутник V».