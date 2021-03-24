В НАТО заявили о сохранении разногласий по «Северному потоку — 2»
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«Что касается проекта «Северный поток — 2», то разногласия среди членов альянса существуют... Вопрос «Северного потока — 2» поднимался в течение этих двух дней, хотя и не в рамках определённого заседания», — цитирует ТАСС Столтенберга.
По его словам, НАТО является площадкой, на которой страны альянса могут обсудить вопросы, связанные с «Северным потоком — 2».
Ранее Столтенберг заявил о наличии в НАТО сторонников «Северного потока — 2», и организация не смогла выработать общей позиции по поводу проекта.