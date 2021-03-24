Крейсер ВМС США Monterey завершил патрулирование в Чёрном море

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Крейсер Военно-морских сил США Monterey завершил патрулирование в акватории Чёрного моря.
Крейсер ВМС США Monterey завершил патрулирование в Чёрном море
  • Reuters

Об этом информирует пресс-служба 6-го флота США в Twitter.

«Monterey покидает Чёрное море после завершения успешного патрулирования вместе с союзниками по НАТО (Румынией, Турцией, Болгарией) и партнёрами (Украиной и Грузией) в регионе», — отмечается в сообщении.

20 марта сообщалось, что силы Черноморского флота приступили к слежению за эсминцем США Thomas Hudner, оснащённым крылатыми ракетами, который 20 марта зашёл в Чёрное море.

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